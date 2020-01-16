В Краснодаре по итогам 2020 года почти на четверть обновят парк общественного транспорта

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Власти в Краснодаре в течение 2020 года намерены почти на четверть обновить парк общественного транспорта за счет закупок по краевым и муниципальным программам, общая сумма финансирования превысит 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в течение 2019-2021 годов будут выделяться средства на обновление парка общественного транспорта из городского и краевого бюджетов. В 2019 году было приобретено 35 трамвайных вагонов и 12 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов).

"В 2020 году планируется приобрести не менее 29 односекционных трамваев. На это предусмотрены 1 млрд рублей из краевого бюджета и 775,2 млн рублей из средств городского бюджета. Процедура торгов запланирована на середину февраля 2020 года. После приобретения в 2020 году новых трамваев подвижной состав с учетом закупленного в 2019 году будет обновлен почти на четверть", - сообщили в ведомстве.

В городском департаменте уточнили, что по итогам работы, проделанной в 2019 году, парк общественного транспорта по трамваям обновлен на 13,1%, по троллейбусам - на 6,6%. Финансирование на эти цели осуществляется за счет краевой программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" и городской программы "Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар".

В трамвайном парке Краснодара в 2019 году было 268 вагонов, 156 из них требовали замены. Ежедневно трамваи перевозят порядка 210 тыс. человек, это 50% от общего объема пассажирских перевозок в городе. Троллейбусами с автономным ходом в городе заменили обычные троллейбусы, курсирующие по улицам исторического центра, чтобы облагородить его внешний вид и избавить от проводов контактной сети. Также это позволило продлить маршруты следования общественного транспорта в отдаленные и новые микрорайоны города без строительства контактной сети.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Для этого прорабатывается вопрос строительства перехватывающих парковок, продления трамвайных и троллейбусных линий к быстроразвивающимся новым микрорайонам.