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Комитет Госдумы рекомендовал освободить Поздышева от членства в совете директоров ЦБ

Решение комитета было принято опросным путем

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента досрочно освободить Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России. Решение комитета принято опросным путем.

В декабре 2019 года стало известно, что заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в начале 2020 года покинет ЦБ и перейдет в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) на позицию главы совета директоров.

Поздышев работал в ЦБ РФ с 2012 года, занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России, с 2014 года назначен зампредом регулятора. Также работал в Groupe Paribas и курировал блок "Финансы и риски" Московского банка Сбербанка. В ЦБ Поздышев курировал, в том числе работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), банковское регулирование и банковский надзор, занимался консолидацией банковского сектора.

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