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РКЦ "Прогресс" в 2020 году сократит еще несколько сот сотрудников

Это связано с появлением новых технологий, которые не требуют такого большого количества людей

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Сокращения сотрудников на самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" продолжатся, но будут не такими масштабными, как в 2018 году, когда были уволены около 2 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Определенные сокращения по персоналу они будут. Если какие-то новые технологии, которые не требуют такого количества людей, которое раньше выполняло эту работу. Это не очень приятно, но это процесс неизбежный. Он, наверное, будет не таким энергичным как у нас было в 2018 году, когда мы сократили порядка 2 тыс. человек, то есть это будет в сотнях человек точно, но не в тысячах, это совершенно железно", - сказал Баранов.

В августе 2019 года в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили о сокращении с начала года 126 человек и планах уволить с предприятия в ноябре того же года еще 315.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз".

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