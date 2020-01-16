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Финский министр обсудил в Москве развитие железнодорожных перевозок между Финляндией и РФ

Также обсуждался потенциал транзитных перевозок между Европой и Азией с точки зрения финских компаний

ХЕЛЬСИНКИ, 16 января. /ТАСС/. Министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари обсудил в четверг в Москве с главой РЖД Олегом Белозеровым развитие железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

"Мы обсудили с главой РЖД Олегом Белозеровым развитие железнодорожных перевозок между Финляндией и Россией и потенциал транзитных перевозок между Европой и Азией с точки зрения финских компаний", - написал он в Twitter.

Скиннари напомнил, что в этом году отмечается 10-летие перевозок на поездах "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также 40-летие перевозок на поезде "Лев Толстой" между Хельсинки и Москвой.

Скиннари 15-16 января находится в Москве в рамках встречи сопредседателей Финляндско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Теги
ФинляндияРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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