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Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей

Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерству обороны РФ не удалось обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, который постановил взыскать с петербургского судостроительного завода "Северная верфь" около 156 тыс. рублей вместо требуемых в иске 693 млн рублей по контракту на обслуживание кораблей. Об этом говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении.

Российское военное ведомство подало в суд на "Северную верфь" в марте прошлого года. Министерство требовало более 693,4 млн рублей неустойки по государственному контракту от 2016 года. Согласно документам на сайте "Северной верфи", этот государственный контракт касался обслуживания корветов проекта 20380 - многоцелевых кораблей для ближней морской зоны.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с предприятия в пользу Минобороны примерно 0,02% от заявленной суммы иска - порядка 156 тыс. рублей. После этого представители Минобороны подали апелляцию.

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