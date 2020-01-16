Кировская область готова участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кировская область готовит заявку для участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, при которой возвращенные в федеральный бюджет средства планируется инвестировать в развитие региона. Область выполняет все необходимые для этого условия, сообщил в четверг ТАСС на полях Гайдаровского форума губернатор региона Игорь Васильев.

В конце сентября и.о. министра финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие и новые проекты в инфраструктуре.

"Я всегда высказывал мысль о том, что, безусловно, долги нужно возвращать. Но чтобы вернув долги, регионы могли бы иметь право на использование возвращенных средств, например, на субсидирование процентной ставки по ипотеке врачам и учителям. [Такое предложение] поддержано, определенная цифра теперь будет направляться в регионы на инвестиционные цели, которые пока не определены правительством. Как только выйдет перечень инвестиционных проектов и инвестиционных целей, мы сформируем [заявку]. Все соглашения с Минфином РФ мы выполняем, абсолютно готовы к тому, чтобы инвестировать возвращенные средства обратно в развитие региона", - сказал Васильев.

Он отметил, что в области стабильно растут собственные доходы бюджета, что позволяет, в том числе, возвращать долги. Так, за 2019 год показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост поступлений сложился по налогу на прибыль организаций, по доходам от акцизов на нефтепродукты и платежам за лес.

По данным областного Минфина, в 2016 году госдолг региона достиг максимальных значений, тогда он составил 26,2 млрд рублей (94,7% от объема собственных доходов региона). Решением федерального Минфина и правительства РФ банковские кредиты в структуре госдолга региона были частично заменены на более дешевые бюджетные кредиты, область обязана погашать их в соответствии с утвержденным графиком. За период с 2017 по 2019 год госдолг снизился на 2 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки областного бюджета - на 22,2%. К концу 2022 года запланировано снижение госдолга до 20,4 млрд рублей, а долговой нагрузки - до 49%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.