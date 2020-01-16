{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Кировская область готова участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов

По словам губернатора Игоря Васильева, в области стабильно растут собственные доходы бюджета, что позволяет, в том числе, возвращать долги

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кировская область готовит заявку для участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, при которой возвращенные в федеральный бюджет средства планируется инвестировать в развитие региона. Область выполняет все необходимые для этого условия, сообщил в четверг ТАСС на полях Гайдаровского форума губернатор региона Игорь Васильев.

В конце сентября и.о. министра финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие и новые проекты в инфраструктуре.

"Я всегда высказывал мысль о том, что, безусловно, долги нужно возвращать. Но чтобы вернув долги, регионы могли бы иметь право на использование возвращенных средств, например, на субсидирование процентной ставки по ипотеке врачам и учителям. [Такое предложение] поддержано, определенная цифра теперь будет направляться в регионы на инвестиционные цели, которые пока не определены правительством. Как только выйдет перечень инвестиционных проектов и инвестиционных целей, мы сформируем [заявку]. Все соглашения с Минфином РФ мы выполняем, абсолютно готовы к тому, чтобы инвестировать возвращенные средства обратно в развитие региона", - сказал Васильев.

Он отметил, что в области стабильно растут собственные доходы бюджета, что позволяет, в том числе, возвращать долги. Так, за 2019 год показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост поступлений сложился по налогу на прибыль организаций, по доходам от акцизов на нефтепродукты и платежам за лес.

По данным областного Минфина, в 2016 году госдолг региона достиг максимальных значений, тогда он составил 26,2 млрд рублей (94,7% от объема собственных доходов региона). Решением федерального Минфина и правительства РФ банковские кредиты в структуре госдолга региона были частично заменены на более дешевые бюджетные кредиты, область обязана погашать их в соответствии с утвержденным графиком. За период с 2017 по 2019 год госдолг снизился на 2 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки областного бюджета - на 22,2%. К концу 2022 года запланировано снижение госдолга до 20,4 млрд рублей, а долговой нагрузки - до 49%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС