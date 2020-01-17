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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Молочный комплекс "ЭкоНива" на Алтае выйдет на проектную мощность в 2021 году

Соглашение о реализации проекта с объемом инвестиций около 3 млрд рублей алтайские власти и руководство холдинга "ЭкоНива" подписали в сентябре 2018 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Крупный молочный комплекс "ЭкоНива-Алтай", строительство которого в Алтайском крае начал холдинг "ЭкоНива", выйдет на проектную мощность в 2021 году. Об этом ТАСС на Гайдаровском форуме сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Как ранее сообщал ТАСС, в сентябре 2018 года алтайские власти и руководство холдинга "ЭкоНива" подписали соглашение о реализации животноводческого проекта в Алтайском крае с объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Также ранее сообщалось, что компания заинтересована в выкупе земли под реализацию проекта, однако по закону региона земли сельхозназначения в Алтайском крае не продаются.

"Дорожную карту совместную мы подписали, она подразумевает, что в третьем-четвертом квартале закончится строительство ферм, коровников, и двумя партиями в конце этого года и начале следующего будут завезены нетели <...>. То есть, примерно со второго полугодия 2021 года, меньше чем через полтора года, они выйдут на свои показатели", - сказал Томенко.

По словам губернатора, реализация проекта подразумевает строительство большой фермы на 6 тыс. коров, которые будут давать 56 тыс. тонн молока. Запланировано создание 160 рабочих мест. По данным Минсельхоза региона, в проект уже инвестировано 40 млн рублей, проведены подготовительные работы по строительству ферм, пробурена скважина.

Как пояснил Томенко, вопрос с землей для компании решен, в 2019 году компании предоставили землю на бесконкурсной основе по решению краевых властей. Более 14 тыс. га земель сельхозназначения предоставлены в аренду на 49 лет, это луга для выпасов и выращивания кормовых культур. При этом компания получит право первоочередного выкупа земли под объектами, которые будут построены, это порядка 200 га.

"ЭкоНива-АПК Холдинг" - один из крупнейших российских производителей сырого молока. Предприятие владеет хозяйствами в Новосибирской, Воронежской, Курской, Калужской и Тюменской областях. В аграрном производстве занято около 6 тыс. сотрудников.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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