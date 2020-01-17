Пять солнечных электростанций планируется построить в Алтайском крае за пять лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Строительство пяти солнечных электростанций (СЭС) запланировано в Алтайском крае в ближайшие пять лет, инвестиции составят 15-18 млрд рублей, сообщил ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор региона Виктор Томенко.

"У нас много солнца, хороший уровень солнечной радиации по степным районам. Примерно в течение пяти лет может быть реализовано в пяти точках края строительство пяти СЭС, каждый из объектов мощностью от 25 до 40 МВт. Реализация первого этапа начнется в 2021 году в двух территориях, на втором этапе еще в трех муниципалитетах края. <…> Потребуется на реализацию 15-18 млрд рублей", - сказал Томенко.

Как пояснили ТАСС в краевом министерстве промышленности и энергетики, в развитие соглашения о сотрудничестве между правительством региона, ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Хевел" запланировано строительство СЭС в Славгородском, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах края.

"Ведется первый этап работы, инвестор оформил права аренды на землю под строительство СЭС мощностью 40 МВт рядом со Славгородом, в отношении участка в Курьинском районе проводится работа по смене категории и разрешенного использования участка. Определены точки технологического присоединения к сетям, совместно с инвестором отрабатываются вопросы оформления документов. На втором этапе планируется строительство СЭС в Кулундинском, Калманском и Михайловском районах, там администрации подбирают участки", - пояснили в ведомстве.

Томенко подчеркнул, что проект может усилить экономику края, власти региона со своей стороны помогут создать инфраструктуру для работы инвестора. Губернатор отметил, что это направление в энергетике соответствует политике, которую проводит правительство РФ в части обеспечения возобновляемыми источниками энергии.

По данным профильного министерства, потребление электроэнергии в регионе больше, чем выработка. Производство электрической энергии собственными генерирующими мощностями обеспечивает 70-75% потребности, остальные 25-30% край получает из энергосистем соседних регионов по сетям 220-500 кВ, благодаря чему дефицита электроэнергии в крае нет.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.