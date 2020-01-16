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Кудрин: мер по борьбе с бедностью недостаточно для ускорения роста экономики России

Глава Счетной палаты добавил, что для экономического роста необходимо предпринять меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что только меры по борьбе с бедностью не смогут обеспечить запланированный экономический рост в России. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК.

"Нет, эти меры не на разгон экономики <...> Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2-1,3% от ВВП роста в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство", - сказал он.

По мнению главы контрольного ведомства, для экономического роста необходимо предпринять также меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса: по снижению ограничений, ликвидации бюрократизма и "правоохранительного давления". Он подчеркнул, что это необходимо отрегулировать новому правительству в первую очередь. "Это главный сегодня вызов", - добавил Кудрин.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что реализация инициатив президента позволит прибавить к росту ВВП 0,3 п.п. в 2020 году. Согласно прогнозу министерства, в этом году российская экономика должна вырасти на 1,7%.

Единая база доходов граждан

Создание единой базы доходов населения даст возможность более четко направлять финансовую помощь нуждающимся, считает Кудрин.

"Это [создание единой базы доходов] абсолютно решаемая задача. Для России это очень хороший проект, и это позволит... больше учитывать реальных доходов в каждой семье в расчете на члена семьи и на домашнее хозяйство <...> И тем самым мы четче сможем распределять помощь по назначению", - сказал он.

Кудрин подчеркнул, что осуществление проекта по созданию такой базы станет "новым поколением версии учета доходов".

Создание единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян объединит все имеющиеся у различных ведомств данные. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России. Согласно законопроекту, ресурс будет содержать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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