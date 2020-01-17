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Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Анна Кузнецова покинет компанию в апреле

Московская биржа не планирует вводить нового члена правления

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Анна Кузнецова покинет компанию в апреле 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Член правления - управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова в апреле завершит работу в компании", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Московская биржа не планирует вводить нового члена правления, курирующего фондовый рынок, эти задачи возьмет на себя член правления - управляющий директор Игорь Марич.

"Анна - профессионал экстра-класса, она стояла у истоков развития российского фондового рынка, стала одним из ключевых менеджеров компании, играла важнейшую роль в совершенствовании принципов и технологий работы рынка акций и облигаций, переводе рынков на торги с частичным обеспечением и отложенными сроками расчетов, в модернизации индексной линейки Московской биржи. Анна внесла неоценимый вклад в достижение высоких результатов компании. Благодарю Анну за ее вклад в работу и развитие биржи и желаю ей дальнейших успехов", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Группа "Московская Биржа" образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ и Группы РТС. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Мосбиржа производит торги на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках. С октября 2013 года также проводятся торги золотом и серебром.

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