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РБК: "Мечел" не воспользуется преимущественным правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

Как сообщают источники издания, основной акционер "Мечела" Игорь Зюзин также готов продать и долю "Мечела" в проекте, которая составляет 51%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Мечел" не воспользуется преимущественным правом выкупа доли в Эльгинском угольном проекте в Якутии у Газпромбанка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Таким образом, долю банка в 49% сможет купить "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону"). О том, что компания направила ходатайство в ФАС на покупку этой доли, стало известно в августе 2019 года.

Помимо этого, по данным источников РБК, основной акционер "Мечела" Игорь Зюзин также готов продать и долю "Мечела" в проекте, которая составляет 51%.

"Сделка позволит компании существенно снизить высокий долг (более 400 млрд рублей), но до ее завершения "еще далеко", - цитирует РБК одного из собеседников. Необходимость снизить долг и затруднения с обеспечением финансирования выкупа доли банка - одни из основных причины отказа "Мечела" от преимущественного права, отмечает источник.

В октябре глава ВТБ (банк является основным кредитором компании) Андрей Костин сообщил, что "Мечел" не обращался к группе за финансированием сделки по покупке доли в Эльге, а также заявил, что ВТБ не рассматривает кредитование сделки.

В сентябре стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета в Эльгинском угольном проекте за более 30 млрд рублей. Источник ТАСС сообщал в начале октября, что на заключение сделки давалось четыре месяца. По данным источников агентства "Блумберг", дедлайном стала дата 20 января.

Представители "Мечела" и "Газпромбанка" отказались от комментариев по теме.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на 2,5 млрд долларов сроком на 13,5 лет под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на 150 млн долларов. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБ "заморожен".

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец третьего квартала составил 408 млрд рублей, снизившись на 15 млрд рублей к уровню на конец 2018 года. Соотношение чистый долг/ EBITDA составило 6,9х против 6,4х на конец прошлого квартала. По состоянию на май 2019 года долг "Мечела" перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 гг. на 2024-2026 гг.

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