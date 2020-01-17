Рост акций "Русала" на Мосбирже превысил 10%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ценные бумаги компании "Русал" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 10% и достигли уровня декабря 2018 года. Как свидетельствуют данные торгов на 17:04 мск, цена акций достигла отметки в 36,99 руб., что на 10,17% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 17:11 мск акции "Русала" подросли на 11,7% и достигли 37,5 руб. за бумагу.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Ирины Ализаровской, рост акций "Русала" можно объяснить совокупностью факторов: во-первых, восстановлением цен на цветные металлы, причиной чего могло послужить "некое перемирие" в торговом споре между США и Китаем (так, цены на алюминий подросли на 1,5-2% за последние несколько дней), во-вторых, - увеличением показателя EBITDA "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия с долей рынка около 40%, в котором "Русал" владеет 27,8%, на фоне существенного роста цен на палладий, что, в свою очередь, ведет к более высоким дивидендам от "Норникеля".

В ходе торгов 16 января цена палладия побила очередной рекорд, превысив $2,3 тыс. за унцию. За последние полгода цены на металл, по данным торговых площадок, выросли на 50%.

Аналитик BCS Global Markets Артем Багдасарян полагает, что рост бумаг "Русала" может быть связан с их переоценкой относительно растущего на фоне роста цен на палладий "Норникеля" (+11% с начала года), повышением рекомендации до "покупать" от Citi, а также недавним отчетом американской металлургической компании Alcoa, ближайшего конкурента "Русала", глава которой Рой Харви заявил об активном возвращении "Русала" на рынок после санкций 2018 г. и его стремлении вернуть свою долю рынка.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. "Русал" также является владельцем второго крупнейшего пакета акций (27,8%) компании "Норникель" - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.