{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Продажи смарт-устройств для дома в России выросли за 2019 год в четыре раза

Как сообщили представители российских ретейлеров, интерес россиян к устройствам для "умного дома" растет вместе со стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии и безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продажи продуктов категории "умный дом" выросли в России в четыре раза в денежном выражении, сообщили ТАСС представители российских ретейлеров.

"Продукты, которые мы относим к категории "умный дом" (IP-камеры, датчики безопасности, розетки, умные лампочки и комплекты устройств), показали рост на уровне 300% год к году в денежном выражении по группе "М.Видео-Эльдорадо", что обусловлено расширением ассортимента, появлением новых игроков, ростом знания об этих устройствах среди покупателей, - сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". При этом, отметили в компании, наиболее активно растет спрос на комплексные решения, в том числе охранные, которые довольно просты в настройке и использовании и позволяют делать дом или квартиру безопаснее. Также в магазинах сети популярен "умный свет" - лампочки, цвет свечения которых можно менять со смартфона. По словам представителя компании, в целом категория устройств для "умного дома" пока является нишевой по объемам продаж, но имеет высокие шансы на рост и развитие. Наиболее заметными игроками, "М.Видео-Эльдорадо" считает Xiaomi, Rubetek и Redmond.

Как пояснил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов, интерес россиян к устройствам для "умного дома" растет вместе со стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии и безопасности. В "Связном" в 2019 году продажи устройств для "умного дома" выросли "в 3,5 раза в натуральном выражении и более чем в четыре раза в денежном". По итогам 2019 года наиболее популярными категориями товаров для дома стали "умные розетки", но также покупатели отдавали предпочтение "умным лампам", центрам управления "умным домом" и "умным колонкам" (во II полугодии 2019 года продажи "умных колонок" в сравнении с I полугодием выросли в четыре раза в штуках и в три раза в деньгах, на "Яндекс.Станции" пришлось более 90% от всех продаж - прим. ТАСС). "Средняя стоимость устройств за 12 месяцев 2019 года в сравнении с 2018 годом выросла на 16% и составила 1,4 тыс. рублей. Лидером среди брендов по количеству и сумме продаж стал "Яндекс". На втором месте китайский бренд Xiaomi, тройку лидеров замыкает бренд Hiper", - сообщили в компании.

В 2019 году в категории "умный дом" на маркетплейсе "Беру" пользователи в основном покупали "умные колонки" и комплекты "умного дома" (шлюз и датчики к нему), сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Спрос на устройства для "умного дома"

Самыми популярными товарами в категории стали "Яндекс.Станция Мини" и Xiaomi Mi Smart Sensor Set. Среди пользователей "Яндекс.Маркета" самой популярной моделью робота-пылесоса стал Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, "умного телевизора" - Samsung UE32N5000AU, а "умной колонки" - "Яндекс.Станция". "С конца ноября по конец декабря пользовательский спрос на "умные колонки" на "Яндекс.Маркете" вырос почти в 4,5 раза. Самыми популярными среди пользователей сервиса стали "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини", - отметили в пресс-службе "Яндекс.Маркет".

Спрос на устройства в категории "умный дом и безопасность" на Ozon вырос почти в четыре раза относительно прошлого года. Так, продажи видеокамер увеличились в три раза, а продажи отдельных аксессуаров для "умного дома" (системы управления светом, домофоны, сигнализация, электронные и биометрические замки) в среднем показали рост в 4,5 раза. Как отмечает Ozon, клиенты стали больше обращать внимания на комплекты для "умного дома" - их продажи в первом полугодии увеличились в семь раз. Количество заказов на умные розетки и сетевые фильтры, контроллеры, датчики движения и температуры также выросло в 4,5 раза. Среди самых популярных брендов в 2019 году - Fibaro, Ajax и Alonio.

Представитель Xiaomi в России в свою очередь подтвердил, что 2019 год стал "крайне успешным для экосистемного бизнеса Xiaomi в России". По его словам, продажи товаров этой категории возросли на 102% по сравнению с прошлым годом. В тройку самых популярных продуктов "умного дома" от компании Xiaomi в 2019 году вошли "умные" пылесосы, "умные" весы и "умные" лампы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
И.о. главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин примет участие в форуме в Давосе
Как сообщили в ведомстве, мероприятия с его участием запланированы с 22 по 24 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС