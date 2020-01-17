Продажи смарт-устройств для дома в России выросли за 2019 год в четыре раза

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продажи продуктов категории "умный дом" выросли в России в четыре раза в денежном выражении, сообщили ТАСС представители российских ретейлеров.

"Продукты, которые мы относим к категории "умный дом" (IP-камеры, датчики безопасности, розетки, умные лампочки и комплекты устройств), показали рост на уровне 300% год к году в денежном выражении по группе "М.Видео-Эльдорадо", что обусловлено расширением ассортимента, появлением новых игроков, ростом знания об этих устройствах среди покупателей, - сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". При этом, отметили в компании, наиболее активно растет спрос на комплексные решения, в том числе охранные, которые довольно просты в настройке и использовании и позволяют делать дом или квартиру безопаснее. Также в магазинах сети популярен "умный свет" - лампочки, цвет свечения которых можно менять со смартфона. По словам представителя компании, в целом категория устройств для "умного дома" пока является нишевой по объемам продаж, но имеет высокие шансы на рост и развитие. Наиболее заметными игроками, "М.Видео-Эльдорадо" считает Xiaomi, Rubetek и Redmond.

Как пояснил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов, интерес россиян к устройствам для "умного дома" растет вместе со стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии и безопасности. В "Связном" в 2019 году продажи устройств для "умного дома" выросли "в 3,5 раза в натуральном выражении и более чем в четыре раза в денежном". По итогам 2019 года наиболее популярными категориями товаров для дома стали "умные розетки", но также покупатели отдавали предпочтение "умным лампам", центрам управления "умным домом" и "умным колонкам" (во II полугодии 2019 года продажи "умных колонок" в сравнении с I полугодием выросли в четыре раза в штуках и в три раза в деньгах, на "Яндекс.Станции" пришлось более 90% от всех продаж - прим. ТАСС). "Средняя стоимость устройств за 12 месяцев 2019 года в сравнении с 2018 годом выросла на 16% и составила 1,4 тыс. рублей. Лидером среди брендов по количеству и сумме продаж стал "Яндекс". На втором месте китайский бренд Xiaomi, тройку лидеров замыкает бренд Hiper", - сообщили в компании.

В 2019 году в категории "умный дом" на маркетплейсе "Беру" пользователи в основном покупали "умные колонки" и комплекты "умного дома" (шлюз и датчики к нему), сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Спрос на устройства для "умного дома"

Самыми популярными товарами в категории стали "Яндекс.Станция Мини" и Xiaomi Mi Smart Sensor Set. Среди пользователей "Яндекс.Маркета" самой популярной моделью робота-пылесоса стал Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, "умного телевизора" - Samsung UE32N5000AU, а "умной колонки" - "Яндекс.Станция". "С конца ноября по конец декабря пользовательский спрос на "умные колонки" на "Яндекс.Маркете" вырос почти в 4,5 раза. Самыми популярными среди пользователей сервиса стали "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини", - отметили в пресс-службе "Яндекс.Маркет".

Спрос на устройства в категории "умный дом и безопасность" на Ozon вырос почти в четыре раза относительно прошлого года. Так, продажи видеокамер увеличились в три раза, а продажи отдельных аксессуаров для "умного дома" (системы управления светом, домофоны, сигнализация, электронные и биометрические замки) в среднем показали рост в 4,5 раза. Как отмечает Ozon, клиенты стали больше обращать внимания на комплекты для "умного дома" - их продажи в первом полугодии увеличились в семь раз. Количество заказов на умные розетки и сетевые фильтры, контроллеры, датчики движения и температуры также выросло в 4,5 раза. Среди самых популярных брендов в 2019 году - Fibaro, Ajax и Alonio.

Представитель Xiaomi в России в свою очередь подтвердил, что 2019 год стал "крайне успешным для экосистемного бизнеса Xiaomi в России". По его словам, продажи товаров этой категории возросли на 102% по сравнению с прошлым годом. В тройку самых популярных продуктов "умного дома" от компании Xiaomi в 2019 году вошли "умные" пылесосы, "умные" весы и "умные" лампы.