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Володин в Псковской области обсудит с местным активом развитие региона

Председатель Госдумы также ознакомится с работой созданной в 2012 году особой экономической зоны "Моглино"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу посетит Псковскую область, где ознакомится с работой созданной в 2012 году особой экономической зоны "Моглино", а также обсудит с местным активом социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"18 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит Псковскую область, где он ознакомится с особой экономической зоной "Моглино", - сказали там. В пресс-службе добавили, что спикер также намерен встретиться "с активом Псковской области, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона".

В пресс-службе напомнили, что одновременно с законом о бюджете на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Госдума приняла постановление, касающееся, в частности, преодоления разрыва в финансовой обеспеченности регионов. Как отметил тогда Володин, в постановлении представлен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития - это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области. При реализации программ поддержки регионов помощь этим субъектам РФ будет оказываться в приоритетном порядке.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" создана на территории Псковской области в 2012 году. В ней реализуются проекты по таким направлениям, как производство сельскохозяйственного оборудования, строительных материалов, электротехники, электроники, автокомпонентов и коммунального оборудования. Резидентам предоставляется ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПсковская область
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