"Роснефть" увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания "Роснефти" в Германии, завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, тем самым увеличив свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%. От этом говорится в сообщении компании.

"Роснефть" увеличит долю в переработке НПЗ Bayernoil почти до 3 млн тонн в год.

Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, чьи слова цитируются в сообщении, "увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса "Роснефти" на европейском рынке".

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что "Роснефть" расширяет деятельность на немецком рынке переработки нефти, увеличивая свою долю в НПЗ Bayernoil (Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH) с 25% до 28,57%.

НПЗ Bayernoil расположен в городе Нойштадт-на-Дунае и городе Фобург в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ Bayernoil - 10,3 млн тонн в год. Состав акционеров: Роснефть - 28.57%, Varo Energy - 51,43%, Eni - 20%.