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Санкции в отношении России

Володин считает, что промышленность РФ будет конкурентоспособной к моменту отмены санкций

Спикер Госдумы отметил, что "Европа теряет очень большие деньги"

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Российская промышленность в условиях действующих санкций со стороны США и Евросоюза имеет возможность укрепить свои позиции на рынке, а когда эти рестрикции уйдут в прошлое, отечественные производители будут готовы к конкуренции, включая поставки своего товара за рубеж. Об этом в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" в Псковской области.

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Председатель нижней палаты парламента, в частности, осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию. "Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке. Сейчас в рамках особой экономической зоны вы получаете льготное налоговое обложение", - сказал он в ходе общения с представителями бизнеса и администрацией области.

"И если вы используйте сейчас те возможности, которые конъюнктура вам дает в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, вы сейчас можете заместить этот рынок. Тем более четверть его формируется сегодня за счет импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя", - продолжил Володин.

Спикер заметил, что "Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России". "Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентоспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем", - добавил он.

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Общаясь с руководством области, Володин напомнил, что ранее Госдума внесла в закон о бюджете на 2020-й и последующие два года норму, согласно которой "регионы, имеющие задолженность перед федеральным бюджетом на протяжении пяти лет, будут возвращать не 10% ежегодно, а 5%". "Это позволит регионам, с одной стороны, оставлять средства у себя, с другой стороны, они должны размещаться под обязательство расширения налоговой базы. У вас здесь это все есть, и по этой причине можно было бы изучить этот вопрос, потому что в этом случае средства не только останутся в регионе, но их не нужно будет возвращать: будет происходить зачет налоговых отчислений за счет созданных на предприятии рабочих мест уже по этому бюджетному кредиту", - пояснил спикер.

Он также заметил, что было бы неплохо, если бы при инвестировании средств в ОЭЗ был сформирован четкий план, потому что законодательно сейчас закреплено только требование к инвесторам вложить 40 млн рублей в течение трех лет, а остальные средства они могут вкладывать и через 40 лет. "Если мы эти вопросы отрегулируем, это будет дисциплинировать", - резюмировал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСанкции в отношении РоссииПсковская область
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