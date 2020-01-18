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Володин: закон о защите и поощрении инвестиций может привлечь 33 трлн рублей

Во втором чтении документ будет рассмотрен только после консультаций с экспертами, отметил спикер Госдумы
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© Алексей Семенов/ТАСС

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций, который прошел в Госдуме первое чтение, сможет привлечь около 33 трлн рублей. Во втором чтении документ будет рассмотрен только после консультаций с экспертами. Об этом в субботу сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи в Псковской области, посвященной социально-экономическому развитию региона, с местным активом: депутатами псковского областного собрания, псковской городской думы и главами районов.

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"Мы сейчас находимся в стадии обсуждения законопроекта ("О защите капиталовложений и поощрении инвестиций" - прим. ТАСС), который крайне важен. Его ждут представители бизнеса. Надеемся, что через этот инструмент нам удастся привлечь дополнительно десятки триллионов рублей. <...> По мнению Минфина РФ, <...> речь идет о 33 трлн рублей. Закон о защите капиталовложений и поощрении инвестиций, он нуждается в доработке. Надеюсь, что вы выскажите свои предложения в целях улучшения норм этого закона. Мы вас пригласим обязательно. <...> Второе чтение будет проходить только после консультаций с представителями экспертного сообщества", - сказал Володин, обращаясь к региональным депутатам.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от правительства и депутатов ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Он отметил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы на три года.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд руб. минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн руб. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд руб. (при общем бюджете не менее 7 млрд руб.). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд руб. (общий бюджет - от 25 млрд руб.).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПсковская область
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