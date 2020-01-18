{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2019 году темпы роста ВВП провинции Хайнань составили 5,8%

Правительством провинции поставлена задача довести в 2020 году темпы роста ВВП до 6,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Темпы роста ВВП южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составили 5,8%. Такие данные со ссылкой на губернатора провинции Шэнь Сяомина публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

В представленном на проходящей очередной сессии провинциального Собрания народных представителей докладе Шэнь Сяомин подчеркнул, что правительством Хайнаня поставлена задача довести в 2020 году темпы роста ВВП до 6,5%.

Касаясь итогов 2019 года в туристической сфере на острове, губернатор сообщил, что совокупный доход этой индустрии в провинции вырос на 11,3% в годовом исчислении, а число иностранных туристов увеличилось на 13,6%.

Располагаемый доход на душу населения в провинции в прошлом году как в городских районах, так и в сельской местности увеличился на 8%. В 2020 году рост соответствующих показателей ожидается на уровне 8% и 8,2%. В этом году правительством Хайнаня поставлена задача создать до 130 тыс. новых рабочих мест в провинции.

С апреля 2018 года, сообщил губернатор, когда в провинции началось строительство пилотной зоны свободной торговли, на Хайнань приехало работать свыше 7,7 тыс. иностранных специалистов, в привлечении которых заинтересованы местные власти.

В администрации провинции полагают, что создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Профсоюз моряков: жалобы Киева на российские системы оповещения в Азовском море абсурдны
В профсоюзе уточнили, что функционирование российской системы оповещения не может осложнить проведение спасательных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС