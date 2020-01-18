В 2019 году темпы роста ВВП провинции Хайнань составили 5,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Темпы роста ВВП южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составили 5,8%. Такие данные со ссылкой на губернатора провинции Шэнь Сяомина публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

В представленном на проходящей очередной сессии провинциального Собрания народных представителей докладе Шэнь Сяомин подчеркнул, что правительством Хайнаня поставлена задача довести в 2020 году темпы роста ВВП до 6,5%.

Касаясь итогов 2019 года в туристической сфере на острове, губернатор сообщил, что совокупный доход этой индустрии в провинции вырос на 11,3% в годовом исчислении, а число иностранных туристов увеличилось на 13,6%.

Располагаемый доход на душу населения в провинции в прошлом году как в городских районах, так и в сельской местности увеличился на 8%. В 2020 году рост соответствующих показателей ожидается на уровне 8% и 8,2%. В этом году правительством Хайнаня поставлена задача создать до 130 тыс. новых рабочих мест в провинции.

С апреля 2018 года, сообщил губернатор, когда в провинции началось строительство пилотной зоны свободной торговли, на Хайнань приехало работать свыше 7,7 тыс. иностранных специалистов, в привлечении которых заинтересованы местные власти.

В администрации провинции полагают, что создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.