Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

ТАСС, 18 января. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти.

"NOC объявляет о форс-мажоре после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра", - говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу в Facebook.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии закрыты, экспорт нефти из них будет прекращен с 18 января. По данным источника телеканала, объекты были закрыты силами ЛНА. При этом агентство Reuters 17 января сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие. По информации агентства, племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.