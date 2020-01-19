СМИ: забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Операторы грузовых железнодорожных перевозок во Франции оценили свои потери из-за забастовок во Франции в десятки миллионов евро и призвали президента страны Эмманюэля Макрона помочь компенсировать ущерб. Соответствующее обращение было размещено на страницах воскресной газеты Le Journal du Dimanche.

"Мы, участники рынка грузовых железнодорожных перевозок, в полной мере испытываем на себе пагубное влияние забастовок. Мы оцениваем наши потери в десятки миллионов евро с начала протестов", - утверждают авторы обращения. Под ним подписались Association franaise du rail (Afra, "Французская ассоциация железнодорожного транспорта"), Europorte, RegioRail, которая объединяет конкурентов Национального общества железных дорог Франции (SNCF), Association franaise des dtenteurs de wagons ("Французская ассоциация владельцев вагонов", AFWP), бельгийская Lineas и другие.

В частности, по данным Afra, на этих выходных удалось обеспечить лишь 70% от общего запланированного количества перевозок, в то время, как с 5 декабря, когда началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы, этот показатель находился в районе 15% от нормы.

"Вот уже 46 дней забастовки серьезно сказываются на нашем секторе и наши клиенты также страдают. Они сталкиваются с параличом цепи поставок и вынуждены прибегать к помощи автомобильного транспорта <...> А когда товары начинают поставлять на автомобилях, во многих случаях гораздо сложнее вернуть их [поставщиков] на поезда", - говорится в послании.

"Мы просим вас, господин президент, ввести систему компенсаций, которая учитывала бы все понесенные нами потери, позволила бы сохранить нашу отрасль и обеспечить наши социальные обязательства", - пишут представители компаний.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше 1 млрд евро. Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Помимо повышения пенсионного возраста причиной протестов стало также намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести 24 января новый день всеобщей мобилизации в форме забастовок и манифестаций.