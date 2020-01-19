Ректор РАНХиГС назвал тему следующего Гайдаровского форума

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Динамика социально-экономического развития и связанное с ним благосостояние граждан России станут ключевыми вопросами Гайдаровского форума в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.

"Прежде всего хотелось бы обсудить динамику социально-экономического развития. Не формальные темпы роста, а как реально экономическая политика влияет на качество жизни граждан. Ведь ключевой задачей для власти является не просто рост ВВП, а то, в какой мере его увеличение ведет к росту благосостояния", - сказал он.

По мнению эксперта, в настоящее время очень важно запустить в экономике те механизмы, которые обеспечивают динамику благосостояния, частных инвестиций, потребительского и инвестиционного спроса.

"Все эти показатели будут значимы для реализации задач экономического роста", - пояснил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум прошел 15 и 16 января, его главной темой было обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.