{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Ректор РАНХиГС назвал тему следующего Гайдаровского форума

Темой форума в 2021 году будет влияние экономической политики на жизнь граждан

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Динамика социально-экономического развития и связанное с ним благосостояние граждан России станут ключевыми вопросами Гайдаровского форума в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.

На эту тему
Владимир Мау: Конституция России написана "на вырост", но необходимы корректировки

"Прежде всего хотелось бы обсудить динамику социально-экономического развития. Не формальные темпы роста, а как реально экономическая политика влияет на качество жизни граждан. Ведь ключевой задачей для власти является не просто рост ВВП, а то, в какой мере его увеличение ведет к росту благосостояния", - сказал он.

По мнению эксперта, в настоящее время очень важно запустить в экономике те механизмы, которые обеспечивают динамику благосостояния, частных инвестиций, потребительского и инвестиционного спроса.

"Все эти показатели будут значимы для реализации задач экономического роста", - пояснил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум прошел 15 и 16 января, его главной темой было обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
СМИ: забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро
Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС