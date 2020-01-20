Ozon планирует управлять более 50% рынка логистической инфраструктуры e-commerce в РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская онлайн-площадка Ozon в течение 2020 года перейдет на работу по модели логистической платформы, что на горизонте ближайших пяти лет превратит компанию в крупнейшего игрока на рынке логистики e-commerce с долей рынка порядка 50%. Об этом ТАСС сообщил директор цепи поставок Ozon Андрей Павлович.

"В перспективе 5-6 лет Ozon будет оперировать более чем половиной всей логистической инфраструктуры в России", - сообщил он. Так, в конце 2019 года Ozon запустил собственный логистический маркетплейс (позволяет небольшим компаниям и предпринимателям в регионах становиться партнерами доставки), "а в течение 2020 года Ozon полностью перейдет на работу по модели логистической платформы", причем для работы с агентами и партнерами компания развивает IT-платформу.

По словам Павловича, компания делает ставку на развитие на внутреннем рынке РФ и "на инвестиции в агрессивный рост, чтобы стать логистическим гигантом, и тем самым обеспечить себе лидерство на рынке e-commerce с долей российского рынка более 10% в ближайшие годы".

"Многие зарубежные гиганты e-commerce изначально строили свой бизнес на базе партнерской доставки - этому способствовало наличие крупных игроков. В России таких игроков, по сути, нет, поэтому мы приняли решение создать такую платформу своими силами", - пояснил он.

После перехода к новой модели большую часть заказов будут доставлять партнеры - предприятия малого и среднего бизнеса, что, как ожидает Ozon, приведет к развитию региональных каналов доставки в населенных пунктах любого размера. При этом число штатных агентов доставки Ozon и объем доставляемых ими заказов в целом будет незначительным. Также компания планирует стать крупным партнером для самозанятых во всех регионах, где этот режим вступил в силу с 1 января 2020 года. Планируется также, что платформа будет стимулировать синергию товарного и логистического маркетплейсов: продавец товаров сможет открыть, например, пункт выдачи заказов.

По словам Павловича, "уберизация" рынка e-commerce (переход на платформенную модель) будет не только стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в стране, но и отвечать запросам онлайн-покупателя, который более требователен к скорости доставки, нежели европейский или американский потребитель. "Доказательство успешности "уберизации" - сервисы такси. Чтобы обеспечить проникновение в регионы, не теряя при этом в качестве, они превратились в платформы, к которым активно подключаются предприниматели", - отметил он.

Открытие фулфилмент-фабрик в регионах в 2020-2021 годах

В рамках стратегии Ozon запустит не менее 5 фулфилмент-фабрик (производственно-складской центр, который полностью обрабатывает заказы) в регионах, из которых самая удаленная будет расположена в Новосибирске. При этом в перспективе онлайн-площадка рассматривает возможность ускорения доставки для жителей Дальнего Востока с помощью создания небольшого фулфилмента, предположительно, во Владивостоке.

У ретейлера работают две крупных фулфилмент-фабрики: в Твери (площадью 70 тыс. кв. м "по полу") и Московской области (введена первая очередь на 100 тыс. кв. м, в работе центра будет задействовано 4 тыс. человек). В сентябре 2020 года откроется первая очередь фулфилмент-фабрики в Зеленодольске (Республика Татарстан), суммарные инвестиции в которую превысят 2 млрд рублей.

Кроме Татарстана, на ближайшие полтора года запланирован запуск как минимум трех региональных хабов - они будут расположены рядом с крупными городами СЗФО, ЮФО и УрФО, сообщил Павлович. Сейчас в этих регионах у компании есть небольшие фулфилмент-фабрики площадью 3-5 тыс. кв. м (новые хабы планируется не менее 15 тыс. кв. м каждый и в дальнейшем могут быть расширены). Открытие каждого фулфилмента, по словам Павловича, в среднем стоит порядка 2 млрд рублей.

Как указал директор сети поставок Ozon, в 2019 компания закрыла более 10% от общей потребности российского рынка интернет-торговли в логистической инфраструктуре (по оценке экспертов, сейчас рынку не хватает 1,5 млн кв. м).

Помимо увеличения инфраструктуры фулфилмента, ретейлер планирует открыть в 2020 году более 35 сортировочных центров и увеличить количество постаматов (сейчас их 6 985). Между каналами доставки заказы Ozon распределены следующим образом: 23% заказов приходится на постаматы, 60% - на пункты выдачи заказов и 17% - на курьерскую доставку.

"В целом мы делаем очень большую ставку на развитие каналов доставки через логистический маркетплейс. Также в этом году мы приступили к стандартизации парка, которая подразумевает переход на унифицированные фургоны доставки - это позволит нам повысить точность планирования нагрузки и качество сервиса", - заключил Павлович.