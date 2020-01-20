Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января. Это следует из официальной программы форума.

Об планах Дерипаски участвовать в форуме в качестве основателя фонда "Вольное дело" стало известно на прошлой неделе. Накануне бизнесмен также написал об этом в своем официальном телеграм-канале, подлинность которого подтвердила его представитель.

"Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию", - указал он. Дерипаска также отметил, что "никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит", однако выразил надежду, что "хотя бы в Швейцарии будет идти снег, так как в Москве в этом январе со снегом явно кризис".

Олег Дерипаска был заявлен в программе Всемирного экономического форума и в 2019 году, однако тогда он пропустил встречу, написав в Instagram, что поехал вместо Давоса на рыбалку на Байкал. Первым публичным выступлением бизнесмена с момента вступления в силу санкций против него и подконтрольных ему компаний в 2018 году (санкции с части компаний, связанных с Дерипаской, в том числе "Русала" и En+ Group, был сняты в январе 2019 года) стал Восточный экономический форум во Владивостоке, прошедший в сентябре 2019 года.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.