{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экономический форум в Давосе – 2020

Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату

Она пройдет 22 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января. Это следует из официальной программы форума.

Об планах Дерипаски участвовать в форуме в качестве основателя фонда "Вольное дело" стало известно на прошлой неделе. Накануне бизнесмен также написал об этом в своем официальном телеграм-канале, подлинность которого подтвердила его представитель.

"Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию", - указал он. Дерипаска также отметил, что "никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит", однако выразил надежду, что "хотя бы в Швейцарии будет идти снег, так как в Москве в этом январе со снегом явно кризис".

Олег Дерипаска был заявлен в программе Всемирного экономического форума и в 2019 году, однако тогда он пропустил встречу, написав в Instagram, что поехал вместо Давоса на рыбалку на Байкал. Первым публичным выступлением бизнесмена с момента вступления в силу санкций против него и подконтрольных ему компаний в 2018 году (санкции с части компаний, связанных с Дерипаской, в том числе "Русала" и En+ Group, был сняты в январе 2019 года) стал Восточный экономический форум во Владивостоке, прошедший в сентябре 2019 года.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
РоссияДерипаска, Олег ВладимировичЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
Профицит бюджета в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС