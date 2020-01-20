Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внедрение модели налогообложения без ущерба для рынка и отказ компаний от нелегальных схем являются задачами налоговой службы. Об этом газете "Ведомости" сообщил новый руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем", - отметил Егоров.

По его словам, ключевым является - не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель. Отмечается, что впервые такую модель Егоров опробовал в 2014 году на рынке дистрибуции бытовой техники и электроники. "Мы поняли, что инфекции подвержен весь рынок и классическим способом не добиться результата. Мы стали придумывать модель влияния не на плательщика, а на рынок. И когда придумали, поняли, что вышли на новый уровень контроля и взаимодействия с бизнесом", - добавил Егоров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС. Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

16 января Егоров сопровождал Мишустина во время консультаций во фракциях Госдумы, а затем рассмотрения вопроса о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на его назначение на пост председателя правительства.