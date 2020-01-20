Администрация Хайнаня в 2020 году сохранит контроль над торговлей недвижимостью

ХАЙКОУ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Власти Хайнаня не намерены в 2020 году отказываться от ограничений на продажу недвижимости в регионе и разрешать реализацию раньше пяти лет после ее покупки. С опровержением слухов об отмене ограничений и снижении борьбы со спекуляцией недвижимостью выступил глава управления по жилищным вопросам и строительству региона Хо Цзюйжань.

"Наша провинция будет твердо следовать принципу "дом для житья, а не для спекуляций", - подчеркнул он на пресс-конференции. - Мы обеспечим структурное преобразование рынка недвижимости в соответствии с задачами экономического развития".

По словам чиновника, слухи о готовящихся послаблениях и снятии в 2020 году ограничений на сделки с покупкой и продажей квартир в провинции не имеют под собой ни малейшего основания. Хо Цзюйжань уточнил, что власти Хайнаня будут обеспечивать стабильность на рынке недвижимости, содействовать решению связанных с ней проблем у населения.

Согласно статистике, в 2019 году инвестиции в сферу недвижимости на Хайнане снизились в годовом исчислении на 22,1%, в итоге реализованные жилые площади сократились на 42,1%. Как отмечают местные власти, цены на квартиры за последние 12 месяцев "в целом оставались стабильными". Параллельно выросли капиталовложения во все другие сферы экономики (производство, услуги и торговля) - их доля увеличилась на 6,9 процентных пункта, составив 58,4%.

Администрация Хайнаня активно борется со спекуляциями недвижимостью, которые могут серьезно затормозить экономическое развитие региона. Согласно новым правилам, дом или квартиру на острове можно продать лишь через пять лет после ее покупки. Для того, чтобы приобрести недвижимость в ключевых городах - Хайкоу, Санье и Цюнхае, необходимо там прожить как минимум 60 месяцев и предоставить властям документальное подтверждение отчислений подоходного налога и выплату страховых взносов. Для других населенных пунктов требование о пребывании на острове составляет два года, кроме четырех городов в центральной части (Учжишань, Баотин, Цюнчжун и Байша), где приезжие не имеют права покупать и продавать жилье или коммерческие помещения.