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РЖД обновят парк локомотивов на БАМе и Транссибе за пять лет

К 2025 году в эксплуатации на Восточном полигоне будут только современные машины, которые смогут работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7,1 тыс. т

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в ближайшие пять лет обновят парк локомотивов, которые работают на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях, говорится в сообщении холдинга.

"В рамках программы развития БАМа и Транссиба в ближайшие пять лет будет завершено полное обновление парка локомотивов на Восточном полигоне железных дорог", - отмечается в пресс-релизе.

Как сказал заместитель генерального директора РЖД Олег Валинский, слова которого приводятся в сообщении, в 2020 году на Восточный полигон поступит 121 новый электровоз 3ЭС5К, а к 2025 году в эксплуатации будут только современные машины, которые смогут работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7,1 тыс. т.

"Если говорить о важности развития Восточного полигона для российских железных дорог, то приведу только две цифры: в 2019 году компания закупила 738 новых локомотивов на всю сеть. Из них треть - 252 единицы - были направлены на четыре дороги, образующие полигон. То есть особое внимание уделяется обновлению тягового подвижного состава именно в этой части страны", - приводит холдинг реплику Валинского.

План закупок локомотивов на 2020 год подразумевает приобретение 640 единиц. РЖД планируют закупить около 140 электровозов у "Синары", 25 маневровых локомотивов ТЭМ14 у Людиновского завода, оставшуюся часть холдинг приобретет у ТМХ. При этом для работы на Восточном полигоне компания приобретает локомотивы производства ТМХ - холдинг имеет там развитую сеть сервисных центров. Ранее сообщалось, что всего РЖД планируют закупить 5,9 тыс. локомотивов до 2025 года.

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