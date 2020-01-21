Власти Гонконга не согласились с решением Moody's о понижении кредитного рейтинга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 января. /ТАСС/. Власти Гонконга выразили несогласие и разочарование в связи с решением международного агентства Moody's понизить кредитный рейтинг этого специального административного района (САР) Китая до "Aa3" с "Aa2". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении местного правительства.

"Мы решительно не согласны с оценкой Moody's по поводу текущей ситуации в Гонконге и глубоко разочарованы его решением понизить кредитный рейтинг", - отмечается в заявлении.

"Несмотря на то, что Гонконг за последние семь месяцев столкнулся с самыми серьезными общественными беспорядками со времени своего возвращения в лоно родины, правительство САР при неизменной поддержке центральных властей КНР твердо придерживалось принципа "одна страна - две системы" и урегулировало ситуацию в соответствии с законом, чтобы обуздать насилие для скорейшего восстановления порядка", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Гонконга до "Aa3" с "Aa2", в то же время изменив прогноз с "негативного" на "стабильный".

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.