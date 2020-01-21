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Финансовый директор BP Брайан Гилвари покинет компанию в конце июня 2020 года

Его место займет действующий финансовый директор сегмента Upstream Мюррей Аучинклосс

ТАСС, 21 января. Финансовый директор BP Брайан Гилвари покинет компанию, он уйдет с должности финансового директора и члена правления 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

С 1 июля его место займет действующий финансовый директор сегмента Upstream Мюррей Аучинклосс.

Гилвари проработал в компании 34 года, в том числе восемь лет на посту финансового директора.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании. 64-летний Дадли посвятил компании 40 лет, из которых девять он возглавлял ее.

Дадли сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".

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