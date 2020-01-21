"Ростелеком" станет владельцем 31,03% "ФРИИ Инвест"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Ростелеком" через дочерние компании станет владельцем 31,03% уставного капитала инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив - "ФРИИ Инвеста", вложив 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Ростелекома" по развитию бизнеса Александр Айвазов.

"Ростелеком" получит 31% [31,03%] "ФРИИ Инвест" за инвестиции в капитал компании в размере 2 млрд рублей. "Ростелеком" инвестирует через свои 100-процентные дочерние организации", - сказал он.

Айвазов пояснил, что первый этап был завершен в начале 2020 года, когда дочерняя компания "Ростелекома" "Башинформсвязь" приобрела 18,36% уставного капитала "ФРИИ Инвеста", второй будет завершен до конца января. Два представителя "Ростелекома" войдут в состав инвестиционного комитета "ФРИИ Инвест".

Привлеченные средства "ФРИИ Инвест" направит на инвестиции в новые инновационные проекты и дофинансирование перспективных компаний в уже имеющемся портфеле стартапов. Также будет пересмотрено инвестиционное предложение для стартапов: компании на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн рублей, компании на стадии роста смогут получить до 65 млн рублей инвестиций.

Директор фонда Кирилл Варламов пояснил, что ФРИИ за все время работы проинвестировал около 420 стартапов на 3,87 млрд рублей. "Сейчас примерно 350 компаний по-прежнему живы, из них примерно 50-60 прям совсем хорошие, они развиваются на международных рынках и довольно успешно", - сказал он, уточнив, что благодаря инвестициям "Ростелекома" ФРИИ продолжит инвестировать в стартапы, увеличив чек с 2,5 до 5 млн рублей на ранней стадии (pre-seed).

Также Варламов сообщил, что новые инвестиции "Ростелекома" в размере 2 млрд рублей в течение 2020-2021 годов планируется направить на новые и уже существующие в фонде проекты. "Мы сохраним примерно тот же фокус по технологиям, который у нас был - искусственный интеллект, облачные технологии, виртуальная реальность, около медицинские технологии", - заключил он.

В пресс-службе фонда сообщили, что "ФРИИ Инвест" после двух раундов инвестиций "Ростелекома" оценивается в 6,4 млрд рублей. "После инвестиций "Ростелекома" оценка "ФРИИ Инвест" как актива составляет 6,4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

О фонде

Фонд развития интернет-инициатив - российский фонд венчурных инвестиций, был учрежден по предложению президента РФ Владимира Путина Агентством стратегических инициатив в 2013 году. Директор фонда - Кирилл Варламов, председатель совета фонда - гендиректор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.

В феврале 2019 года ФРИИ изменил свою инвестиционную модель: завершил фазу активного инвестирования и сфокусировался на развитии созданного за пять лет работы портфеля IT-стартапов. В 2019 году ФРИИ инвестировал в новые IT-проекты на ранних стадиях только из средств, полученных от продажи уже существующих проектов институциональным и стратегическим инвесторам. Также была оптимизирована часть работы - фонд приостановил образовательные программы с вузами и школами, а также сократил работу по поддержке стартапов в ряде регионов.