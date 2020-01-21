Додон заявил о возможном расторжении договора о приватизации Air Moldova

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Договор о приватизации компании Air Moldova может быть расторгнут, так как инвестор не выполняет взятые на себя обязательства. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на брифинге по итогам состоявшегося во вторник заседания Высшего совета безопасности, где рассматривался этот вопрос.

"Компания Air Moldova была продана в октябре 2018 года, инвестор обязался выплатить долг $1,2 млрд, а также вложить средства в ее развитие. Однако на сегодня долг компании составляет $1,1 млрд. Если в ближайшее время инвестор не выполнит обязательств, то мы рассмотрим вопрос о расторжении договора", - предупредил Додон.

Государственная авиакомпания Air Moldova была приватизирована, ее владельцем стала компания Civil Aviation Group, 49% акций которой принадлежит румынскому лоукостеру Blue Air, еще по 25,5% контролируют два молдавских гражданина. Стоимость сделки составила 1,2 млрд лей (около $70 млн), из которых только 50 млн лей подлежали перечислению в госбюджет, а оставшиеся средства планировалось направить на погашение долга.

Осенью прошлого года молдавские правоохранители наложили арест на имущество Air Moldova в связи с начатым расследованием о нарушениях в ходе ее приватизации. Также было арестовано 100% ее уставного капитала.