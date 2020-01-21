Эксперты Совбеза РФ обсудили научные подходы к повышению качества трудовых ресурсов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Повышение качества трудовых ресурсов в РФ является ключевым условием для обеспечения долгосрочного экономического роста. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ.

"На заседании… отмечено, что вопрос повышения качества трудовых ресурсов в современных условиях является ключевым для обеспечения экономической безопасности страны и экономического роста как долгосрочного процесса", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание эксперты Совбеза уделили вопросам реализации майского указа президента РФ. Они подчеркнули, что реализация поставленных главой государства задач "невозможна без развития трудового потенциала граждан Российской Федерации, улучшения качества трудовых ресурсов".