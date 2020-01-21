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Предложения по созданию авиакомпании для ДФО внесли в кабмин

По словам и.о. главы Минвостокразвития Александра Козлова, пока в документе заложены только общие принципы, ответственные пока не определены

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Документ с предложениями по созданию авиакомпании для Дальневосточного федерального округа (ДФО) внесен в кабмин, сообщил во вторник и.о. главы Минвостокразвития Александр Козлов на заседании в Совете Федерации. Он уточнил, что пока в документе заложены только общие принципы, ответственные пока не определены.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

"Что касается совместной авиакомпании по ДФО: <...> документ зашел в правительство [РФ], но он не расписан еще. Мы сейчас ждем, когда его распишут по адресатам, мы понимаем, с чем это связано. И, соответственно, начинаем работу", - сказал Козлов.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года газета "Известия" сообщила, что соответствующий вопрос рассматривают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех". А в ноябре 2019 года сообщалось, что в России может появиться лоукостер, специализирующийся именно на дальневосточном направлении.

В Ростехе в январе сообщили, что госкорпорация активно прорабатывает вопрос создания такого перевозчика. В целом Ростех поддерживает его создание для расширения спроса на отечественную авиационную технику.

Теги
РоссияДальний Восток
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