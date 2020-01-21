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Питомники для выращивания саженцев плодовых культур планируется создать в Чечне

По данным Минсельхоза республики, высаженные за два года насаждения начнут приносить плоды через три года

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Аграрии Чечни совместно с коллегами из Сербии планируют создать на территории республики питомник для выращивания саженцев плодовых культур и виноградника. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"В рамках работы с сербской стороной за два года было заложено 1450 га многолетних насаждений, в том числе садов суперинтенсивного типа на площади 282 га. В планах по развитию взаимовыгодного сотрудничества у нас намечается закладка питомников для выращивания саженцев плодовых культур и виноградника", - отметили в министерстве, не уточнив сроки реализации проекта.

По данным Минсельхоза республики, высаженные за два года насаждения начнут приносить плоды через три года. "Основная задача сотрудничества с сербскими коллегами - обмен опытом и производство продукции, которая в дальнейшем будет экспортироваться по всей территории РФ", - добавили в ведомстве.

Чеченская Республика в мае 2020 года также приглашена на сельскохозяйственную выставку в Сербию, где от региона в мероприятии планируют принять участие более 20 сельхозпроизводителей.

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