Производственный комплекс "Цимлянских вин" в Ростовской области выставили на торги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Конкурсный управляющий крупнейшего в Ростовской области производителя игристых и шампанских вин ОАО "Цимлянские вина", признанного банкротом, выставляет на продажу производственный комплекс предприятия, следует из единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"Конкурсный управляющий открытого акционерного общества "Цимлянские вина", признанного несостоятельным (банкротом), сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО "Цимлянские вина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предметом торгов является один лот - производственный комплекс, в том числе несколько зданий, складов, акротофоров, цистерн. Начальная цена составляет более 361 млн рублей.

В июне 2019 года арбитражный суд Ростовской области признал предприятие банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство до ноября, которое позже было продлено до мая 2020 года. В сентябре губернатор региона Василий Голубев сообщил, что предприятие "Цимлянские вина" возобновило работу после двухлетнего перерыва. В конце декабря директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова сообщала ТАСС, что компания выпустила с момента возобновления производства более 670 тыс. бутылок.

ОАО "Цимлянские вина" - крупнейший в Ростовской области производитель шампанских и игристых вин. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища. На виноградниках компании выращивается несколько десятков сортов винограда, в том числе такие автохтонные сорта винограда, как Цимлянский черный и Красностоп Золотовский. Виноградники "Цимлянских вин" являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.