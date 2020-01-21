Мнучин пригрозил Италии и Британии пошлинами в случае введения цифрового налога

ТАСС, 21 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в отношении товаров из Италии и Великобритании могут быть введены пошлины в случае, если эти страны не оставят намерение вводить налог на деятельность предоставляющих цифровые услуги крупных компаний. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В понедельник издание, ссылаясь на источники, информировало, что президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился отложить сбор цифрового налога до конца текущего года. Мнучин, комментируя ситуацию, назвал это решение перемирием, которое ляжет в основу будущего решения проблемы. Он выразил надежду, что Италия и Британия, выступавшие с намерением ввести такой налог, не станут этого делать. "В противном случае они будут вынуждены столкнуться с тарифами президента Трампа. С ними будут проведены похожие разговоры", - заявил он в интервью WSJ. Газета отмечает, что новым ограничениям, в случае их введения, могут подвергнуться такие американские компании, как Google и Facebook.

Законопроект о налогообложении компаний, предоставляющих цифровые услуги, был принят во Франции в июле 2019 года. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации. Как отмечает WSJ, парламент Италии уже одобрил введение аналогичного цифрового налога, который должен вступить в силу в этом году. Соединенное Королевство в нынешнем году также собирается реализовать похожую реформу.