Сбербанк подал 6 исков на 8 млрд руб. к владельцу закрывшихся магазинов Spar в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк потребовал в суде взыскать с фирмы ТД "Интерторг", которая владеет сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Санкт-Петербурге и нескольких регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), более 8 млрд рублей. Как следует из материалов Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, банк подал к фирме шесть исков.

"Итсец - ОАО "Сбербанк России", ответчик - ООО "ТД "Интерторг", сумма исковых требований - 1 млрд 506 млн 154 тыс. 531 руб. 50 коп.", - говорится в материалах дела по первому иску.

Всего в шести заявлениях банк требует более 8 млрд рублей. Ко всем заявлениям истец приложил ходатайства о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд пока не рассмотрел иски.

Массовое закрытие магазинов в Петербурге и некоторых регионах СЗФО, принадлежащих ТД Интерторг", началось в конце прошлого года. Тогда же в торговом центре в Петербурге собрались около 400 бывших работников торговой сети, которые требовали выплаты им зарплаты.

ТД "Интерторг" - продуктовая розничная компания, которая, по данным сайта магазинов "Семья", владеет в Северо-Западном регионе универсамами "Народная семья", супермаркетами "Идея" и Spar. По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. Ранее в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов экономической деятельности сообщалось о том, что компания будет ликвидирована по решению собственника.

По данным арбитража Петербурга, к компании также массово подают гражданские иски и другие фирмы. Кроме того, московская фирма "Гарант" подала несколько исков о признании владельца сети супермаркетов банкротом.