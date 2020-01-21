Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Европейские страны должны добиваться энергетической безопасности, и США готовы помочь своим союзникам в достижении такой цели. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома. При этом он подчеркнул, что США на данный момент "добывают нефти и газа больше всех в мире".

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Представители американской администрации утверждали, что Москва, реализуя эти проекты, преследует политические цели. Многие эксперты считают, что США, предпринимая попытки заблокировать "Северный поток - 2", стремятся продавить поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Партнерами "Газпрома" в прокладке этого трубопровода являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британо-нидерландская Shell. В конце декабря прошлого года Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. 11 января по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что "Северный поток - 2" "следует завершить", подвергнув критике экстерриториальные ограничительные меры США в отношении газопровода.

"Турецкий поток" проходит по дну Черного моря с территории России до Турции. Оттуда газ доставляется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства соответствующей инфраструктуры газ пойдет в Сербию и Венгрию.