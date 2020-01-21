Госдума одобрила в I чтении порядок оценки вклада РФ в уставный капитал "Почты России"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок оценки имущества РФ, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал АО "Почта России". Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Поправки вносятся в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России".

Согласно законодательству, оценка имущества РФ, вносимого в оплату дополнительных акций, проводится в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Такая процедура необходима в отношении оценки объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, вносимых в качестве дополнительного вклада в уставный капитал АО "Почта России".

По предварительным данным "Почты России", оценке рыночной стоимости должны подлежать около 30 тыс. объектов недвижимого имущества, в том числе около 6 тыс. земельных участков, а общая стоимость работ по оценке с учетом соблюдения требований к порядку ее проведения и отчетам составит около 1 млрд руб.

Законопроект предусматривает, что недвижимое имущество, вносимое в оплату дополнительных акций, оценивается по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, а в случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости этого имущества.

Реализация законопроекта, по предварительной оценке, позволит избежать дополнительных расходов бюджета РФ в размере около 1 млрд рублей на проведение оценки рыночной стоимости передаваемого имущества, говорится в пояснительной записке.

Документ исключает необходимость проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, передаваемых в качестве вклада РФ в уставный капитал "Почты России". В случае отчуждения, передачи во владение или пользование объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тыс. рублей, и объектов недвижимого имущества, такое имущество подлежит оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.