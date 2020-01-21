Курс доллара вырос до 61,84 рубля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Несмотря на это индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше 3200 пунктов - к концу торговой сессии он уменьшился на 0,33% - до 3209,22 пункта, индекс РТС снизился на 0,75%, до 1634,32 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск вырос на 0,48%, до 61,843 рубля, курс евро увеличился на 0,44%, до 68,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,38% - до $64,87 за баррель.

Во вторник российский фондовый рынок понес умеренные потери. В основном негативные настроения преобладали в первой половине торгов, когда волна продаж шла на большинстве площадок - снижались азиатские и европейские индексы, ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступал в район 64 долларов за баррель. Однако во второй половине ситуация на внешних площадках улучшилась, что позволило отыграть большую часть потерь, пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Так, европейские индексы частично восстановились, и к вечеру теряли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли лишь 0,1% и 0,2% соответственно.

"Снижение фондовых индексов после уверенного новогоднего ралли застало многих инвесторов на российском рынке акций врасплох. Привыкнув к устойчивому росту, многие поддались панике, столкнувшись со снижением котировок. Однако мы не видим перспектив к тому, чтобы данное снижение превратилось в тренд. Данная коррекция для перегретого в последние дни рынка выглядит логичной", - также пояснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

По его словам, развитие эпидемии китайского коронавируса начинает вызывать повышенную озабоченность у глобальных игроков. "Склонность к риску на этом фоне может снизиться, спрос на защитные активы возрасти. В рамках коррекции индекс РТС может отыграть порядка 100 пунктов назад - снизиться в район 1550 пунктов", - пояснил Клещев.

По мнению экспертов "БКС Премьер", снижение может закончиться в ближайшие сессии. "Тревожные новости о новом вирусе в КНР, на наш взгляд, будут быстро "переварены" рынком, хотя инвесторы, безусловно, в ближайшие дни будут следить за развитием ситуации. Между тем, во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Трамп заявил о скором начале переговоров с Китаем по второй фазе торговой сделки", - пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

В среду в фокусе участников торгов будет динамика иностранных бирж, отчетности американских компаний, ключевая макростатистика. В России X5 Retail опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду будет находиться в пределах 3175-3225 пунктов, курс рубля к доллару ожидаем в диапазоне 61,5-62,5 рубля.