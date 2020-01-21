Изменение климата и вегетарианские сэндвичи. Как прошел первый день форума в Давосе

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 21 января. /ТАСС/. Выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг и президента США Дональда Трампа открыли во вторник деловую программу юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума в Давосе.
Фокус крупнейшей в мире дискуссионной площадки в этом году посвящен климатическим проблемам и экологии. На фоне эколого-климатической повестки форума в этом году даже кейтеринг посетителям конгресс-центра предлагается вегетарианский: сэндвичи и крупа с овощами, фрукты. Сливки и молоко к кофе, правда, предлагают коровье.
Погода в Давосе в этом году благоволит участникам форума: главная улица поселка - Promenade - на которой помимо Конгресс-центра проходили мероприятия и дискуссии, была залита ярким солнцем, было не слишком морозно.
Тунберг пожаловалась на СМИ
17-летняя Тунберг вызвала настоящий ажиотаж на площадке форума.
Но с журналистами она не общалась, на их многочисленные вопросы не отвечала и перемещалась в сопровождении своего представителя. Во вторник Тунберг высказалась лишь на утренней сессии "Прокладывая устойчивый путь к общему будущему", которая открывала деловую программу саммита в Давосе. В ней также выступали и другие тинейджеры-активисты: основатель фонда "Свет и Надежда для Пуэрто Рико" Сальвадор Гомес, журналист и активист, глава общественной организации из Замбии Наташа Мванса и 13-летняя эко-активисика из Канады Отэм Пелтье.
Тунберг заявила, что мировые СМИ игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, которые она постоянно приводит в своих выступлениях. Впрочем, юная активистка заявила, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат".
"Почему так важен показатель [ограничения] повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата. <…> Каждая доля градуса важна", - рассуждала Тунберг. "С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила она.
США готовы к переговорам и высадят триллион деревьев
Трамп, обращаясь к участникам форума, заявил о готовности к переговорам с Великобританией и Китаем, а также призвал европейские страны добиваться энергобезопасности и пообещал, что США высадят триллион деревьев.
С Великобританией США готовы начать переговоры по условиям торгового соглашения между странами после реализации Brexit, заявил Трамп.
"Мы с нетерпением ожидаем переговоров по новому грандиозному соглашению с Соединенным Королевством. У них есть замечательный новый премьер [Борис Джонсон], который очень хочет заключить сделку", - сказал он.
Также Трамп заявил, что вторая фаза переговоров по торговому соглашению США и Китая стартует в ближайшее время. "Вторая фаза переговоров [по торговой сделке] начнется очень скоро", - сказал он, отметив, что в ходе обсуждения второго этапа соглашения большинство пошлин будут сохранены.
"Наши отношения с Китаем, вероятно, еще никогда не были такими хорошими, как сейчас. Это был тяжелый путь, но мои отношения с [председателем КНР] Си Цзиньпином замечательные", - добавил глава Белого дома.
Лидер США также пообещал помочь европейским странам добиваться энергетической безопасности. "Мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома. При этом он подчеркнул, что США на данный момент "добывают нефти и газа больше всех в мире".
В заключение Трамп пообещал, что США присоединятся к глобальной инициативе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) по высадке на планете одного триллиона деревьев. "Я рад объявить сегодня о том, что США присоединяются к инициативе "Один триллион деревьев", запущенной на ВЭФ", - сказал американский лидер.
"Один триллион деревьев" берет начало из провозглашенной Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 2006 году кампании по озеленению планеты "Посадить миллиард деревьев". В ноябре 2007 года ЮНЕП объявила, что цель этой инициативы, в которой приняли участие миллионы людей из разных уголков земли, была выполнена.