Изменение климата и вегетарианские сэндвичи. Как прошел первый день форума в Давосе

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 21 января. /ТАСС/. Выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг и президента США Дональда Трампа открыли во вторник деловую программу юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума в Давосе. Фокус крупнейшей в мире дискуссионной площадки в этом году посвящен климатическим проблемам и экологии. На фоне эколого-климатической повестки форума в этом году даже кейтеринг посетителям конгресс-центра предлагается вегетарианский: сэндвичи и крупа с овощами, фрукты. Сливки и молоко к кофе, правда, предлагают коровье. Погода в Давосе в этом году благоволит участникам форума: главная улица поселка - Promenade - на которой помимо Конгресс-центра проходили мероприятия и дискуссии, была залита ярким солнцем, было не слишком морозно. Тунберг пожаловалась на СМИ 17-летняя Тунберг вызвала настоящий ажиотаж на площадке форума.

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Но с журналистами она не общалась, на их многочисленные вопросы не отвечала и перемещалась в сопровождении своего представителя. Во вторник Тунберг высказалась лишь на утренней сессии "Прокладывая устойчивый путь к общему будущему", которая открывала деловую программу саммита в Давосе. В ней также выступали и другие тинейджеры-активисты: основатель фонда "Свет и Надежда для Пуэрто Рико" Сальвадор Гомес, журналист и активист, глава общественной организации из Замбии Наташа Мванса и 13-летняя эко-активисика из Канады Отэм Пелтье. Тунберг заявила, что мировые СМИ игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, которые она постоянно приводит в своих выступлениях. Впрочем, юная активистка заявила, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат". "Почему так важен показатель [ограничения] повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата. <…> Каждая доля градуса важна", - рассуждала Тунберг. "С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила она. США готовы к переговорам и высадят триллион деревьев Трамп, обращаясь к участникам форума, заявил о готовности к переговорам с Великобританией и Китаем, а также призвал европейские страны добиваться энергобезопасности и пообещал, что США высадят триллион деревьев. С Великобританией США готовы начать переговоры по условиям торгового соглашения между странами после реализации Brexit, заявил Трамп.

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