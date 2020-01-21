Bloomberg: в немецких офисах Mitsubishi прошли обыски

ТАСС, 21 января. Полиция и прокуратура Германии во вторник провели обыски в семи немецких офисах японской компании Mitsubishi Motors в связи с расследованием дизельного скандала. Как сообщило агентство Блумберг, обыски прошли также в трех офисах компании Continental AG, поставляющей автозапчасти.

Как отмечает агентство, обыски связаны с расследованием прокуратуры Франкфурта-на-Майне в отношении немецкого подразделения Mitsubishi. Следователи предполагают, что два дизельных двигателя японского автопроизводителя объемом 1,6 и 2,2 литра могли быть оборудованы программным обеспечением, которое позволяет манипулировать показателями вредных веществ в выхлопных газах.

Ранее в Германии прокуратура начала расследование дизельного скандала, связанного с германским концерном Volkswagen. В сентябре 2015 года концерн признался в манипуляциях с показателями выхлопов. Как выяснилось, его автомобили были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, что выхлопы полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.