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Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества

Оно было арестовано по делу о взыскании частными структурами почти $95 млн
Описание
© Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" (ранее выполняла функции оператора ГТС Украины), которая эксплуатирует подземные хранилища газа на Украине (ПХГ), сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами 2,3 млрд гривен (почти $95 млн). Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что арбитражный суд Киева 12 июля 2000 года обязал ее поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЗАО "Укрэнергосбыт". При этом в денежном выражении этот объем не был выражен тогда, а взысканием газа истец не занимался.

В последующем право требования было продано ФК "Фин - Инвест", по иску которой Хозяйственный суд Киева 9 января 2020 года поменял способ взыскания на денежный, а сумма была определена в размере 2,3 млрд гривен. В "Укртрансгазе" назвали безосновательной определенную судом сумму, а также обратились в правоохранительные органы с просьбой не допустить денежного взыскания. "Блокирование средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона", - сказано в сообщении.

Компания "Укртрансгаз" (принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в лице своего филиала "Оператор газохранилищ Украины" эксплуатирует 11 ПХГ общей емкостью около 30 млрд куб. м. По состоянию на 20 января в них находилось более 17,5 млрд куб. м газа.

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