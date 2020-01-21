Дума надеется, что кабмин обеспечит рост экономики и будет бороться с бедностью

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".
"Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент", - сказал Володин. "Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью", - добавил он.
Володин при этом заверил, что Госдума со своей стороны сделает "все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] в рамках послания [Федеральному собранию]". По его словам, депутаты связывают с новыми министрами и вице-премьерами "серьезные изменения именно в экономической сфере, социальной сфере".
Комментируя новый состав кабинета министров, спикер указал на то, что "правительство серьезно обновилось". "Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства", - считает Володин. "Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а, значит - меньше было проблем у граждан", - подчеркнул он.
Учел мнения депутатов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прислушался к депутатам в процессе принятия кадровых решений по социальному блоку кабмина. Начавшийся диалог между парламентом и премьером эффективен, отметил Володин.
Он напомнил, что перед дачей Госдумой согласия президенту РФ на назначение Мишустина премьером парламентарии обсудили с ним проблемы в ряде сфер, прежде всего в социальной - по вопросам здравоохранения и культуры.
"Мы подчеркивали, что было бы правильно это обязательно поправить, потому что [это] касается огромного количества людей…. Председатель правительства услышал депутатов Государственной думы и принял решение, чтобы новые люди занимались вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы", - сказал спикер Госдумы.
"Это крайне важно, потому что депутаты транслируют запросы общества… И когда мы видим, что кандидат на пост председателя правительства слышит, более того, дальше уже следуют уже и кадровые решения, можно говорить о том, что начавшийся диалог достаточно эффективен, он показывает, что премьер слышит депутатов", - добавил он, выразив надежду на то, что этот диалог будет продолжен.
Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.