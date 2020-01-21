Дума надеется, что кабмин обеспечит рост экономики и будет бороться с бедностью

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24" .

"Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент", - сказал Володин. "Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью", - добавил он.

Володин при этом заверил, что Госдума со своей стороны сделает "все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] в рамках послания [Федеральному собранию]". По его словам, депутаты связывают с новыми министрами и вице-премьерами "серьезные изменения именно в экономической сфере, социальной сфере".

Комментируя новый состав кабинета министров, спикер указал на то, что "правительство серьезно обновилось". "Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства", - считает Володин. "Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а, значит - меньше было проблем у граждан", - подчеркнул он.

Учел мнения депутатов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прислушался к депутатам в процессе принятия кадровых решений по социальному блоку кабмина. Начавшийся диалог между парламентом и премьером эффективен, отметил Володин.