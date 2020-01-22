Разработчики предложили варианты перехода с материка на Сахалин

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Группа проектировщиков предложила варианты размещения железнодорожной линии с переходом пролива Невельского, соединяющего материк и Сахалин, стоимостью более 540 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в компании "Дальгипротранс", которая с апреля 2018 года выполняет задание РЖД по разработке основных проектных решений для строительства новой железнодорожной линии, связывающей материк и остров Сахалин, с мостовым или тоннельным переходом пролива Невельского от станции Селихин в Хабаровском крае до станции Ныш в Сахалинской области.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается уже много лет. Проработкой вопроса о реализации этого проекта президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. В настоящее время сообщение Сахалина с материком осуществляется воздушным транспортом и через морскую железнодорожную паромную переправу Ванино - Холмск, по которой завозится основной объем грузов на остров.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

"Предпроектная работа по разработке основных проектных решений по объекту строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского завершена. Документация по двум конструктивным вариантам перехода - моста и тоннеля - передана в РЖД, проводится ведомственная экспертиза и рассмотрение", - сказал представитель компании "Дальгипротранс". В разработке проекта перехода участвовало 16 разных проектных институтов и других учреждений. В эту работу было вложено более 3 млрд рублей.

Варианты перехода

Из материалов проектов перехода, которыми располагает ТАСС, следует, что ось трассы мостового перехода предлагается разместить в двух вариантах: либо по линии мыс Средний (Хабаровский край) - мыс Погиби на острове, южнее проходящих коммуникаций - газопровода, либо из бухты близ горы Муравьева до мыса Погиби. Во втором варианте расстояние до коммуникаций увеличивается, что позволяет соблюсти требования по охранным зонам, а также уменьшает вероятность влияния моста на них. Мостовой переход предлагается сделать однопутным с шириной колеи 1520 мм.

Трасса по первому варианту в материковой части в районе небольшого поселка Лазарев Николаевского района, находящемся недалеко от мыса Среднего, расположена на крутых склонах. Там выявлены места, где возможны оползни и обвалы и необходимо будет предусмотреть дополнительные меры по предотвращению завалов пути.

Для строительства тоннеля предполагается устройство временных предпортальных площадок, в частности, на восточном побережье материковой части пролива Невельского; ближайшим населенным пунктом там является поселок Лазарев, и в районе мыса Погиби с одноименным упраздненным поселком на северо-западе Сахалина на побережье пролива Невельского у самой узкой его части. Ближайший к этому месту - поселок Ныш.

"Район строительства, как со стороны материка, так и со стороны острова Сахалин, удален от промышленных центров и баз строительной индустрии, характеризуется неразвитостью транспортной инфраструктуры, отсутствием железных дорог и автомобильных дорог с твердым покрытием.

"Существующий, ранее задействованный в поселке Лазарев морской порт, требует реконструкции для обеспечения потребностей строительства транспортного перехода через пролив Невельского. При этом доставка материалов и оборудования водным транспортом возможна в навигационный период с 25 мая по 15 ноября. В районе строительства в достаточном количестве имеются природные запасы древесины, песка и пригодных для получения щебня скальных пород", - говорится в материалах. Тоннель также предполагается однопутным с шириной колеи 1520 мм.

В марте в Николаевске-на-Амуре проекты перехода через пролив будут представлены на общественных слушаниях.