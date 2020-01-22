Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет для реализации послания Путина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту. Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

"<…> обеспечить внесение в правительство Российской Федерации: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с учетом разработанных указанными федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации)", - говорится в поручениях. Мишустин также поручил Минтруду с участием заинтересованных органов и организаций подготовить поправки к федеральному закону о бюджете ПФР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Срок исполнения - 11 февраля.

Во вторник на первом заседании нового правительства премьер-министр РФ призвал незамедлительно внести поправки в бюджет для реализации социальной части послания президента. Он подчеркнул, что люди должны получить быстро средства, которые им причитаются в соответствии положениями послания, а кабмину необходимо максимально быстро приступить к реализации задач президента по демографии, поддержки семей с детьми, росту доходов населения, здравоохранению и образованию.