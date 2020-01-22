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В Moody's считают, что смена кабмина создает неопределенность в экономической политике РФ

При этом в агентстве ожидают, что приоритетные направления работы прошлого правительства сохранятся

ТАСС, 22 января. Смена правительства РФ создает некоторую неопределенность в экономической политике страны, но новый кабинет министров продолжит общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении макроэкономической стабильности. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody's.

"Резкая смена правительства создает некоторую неопределенность в экономической политике. Тем не менее, заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация поддержит политический курс предыдущего правительства, направленный на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности", - говорится в материале.

Также аналитики Moody's ожидают, что сохранятся приоритетные направления работы прошлого правительства, в частности, по реализация представленных в 2018 году 13 национальных проектов

Агентство не прогнозирует ослабления финансовой позиции России, так как у страны достаточно ресурсов для финансирования расходов. Эксперты отмечают также низкий уровень государственного долга РФ по сравнению с другими странами.

Moody's не изменил прогноз роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,5%.

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Россия
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