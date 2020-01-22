Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения хлорорганических соединений

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений. Об этом сообщила в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

"16 января 2020 года при приеме нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов Цельсия. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в связи с этим снижены объемы экспорта казахстанской нефти в Китай.