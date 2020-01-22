В России стартует публичное обсуждение нацстандартов для интернета вещей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании совместно с ПАО "Ростелеком" представили для публичного обсуждения серию предварительных национальных стандартов для сферы интернета вещей. По итогам процедуры, утвержденные комитетом редакции документов, планируется внести в Росстандарт, сообщила в среду пресс-служба РВК.

Разработка документов инициирована Минпромторгом РФ и Техническим комитетом 194 "Кибер-физические системы" в целях содействия формированию полноценной системы нормативно-технического регулирования цифровой промышленности.

"Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК совместно с ПАО "Ростелеком" и Всероссийским институтом сертификации при поддержке Минпромторга РФ выносит на публичное обсуждение крупнейшую в истории российского нормативного регулирования серию предварительных национальных стандартов интернета вещей. <…> Разработана серия из девяти проектов предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области сенсорных сетей, интернета вещей и промышленного интернета вещей", - говорится в сообщении.

Разработанные стандарты устанавливают общие положения, типовую архитектуру IoT (internet of things - интернет вещей) и IIoT (industrial internet of things - промышленный интернет вещей), а также определяют требования к функциональной совместимости систем, обеспечивающих обмен и обработку информации. Утверждение документов необходимо для упрощения процессов проектирования и разработки систем для интернета вещей и его промышленного сегмента. Результатом должно стать развитие существующих и появление новых технологических решений для цифровых систем, также сообщает РВК.

"Технология интернета вещей призвана открыть новые возможности благодаря свободе коммуникации различных устройств друг с другом. Именно поэтому внимание подготовленной нами серии стандартов сфокусировано на положительной инженерной повестке: трех типах референтных архитектур, требованиям к обмену данными и совместимости", - считает руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в сообщении.

"Публичное обсуждение продлится до 31 марта 2020 года. После этого проекты стандартов будут проходить согласование в Техническом комитете 194 "Кибер-физические системы", а затем внесены на утверждение в Росстандарт", - также говорится в сообщении. С текстами документов можно ознакомиться на сайте Технического комитета "Кибер-физические системы".