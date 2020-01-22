Дерипаска предложил включить в задачи ЦБ экономический рост и снижение бедности

ТАСС, 22 января. Бизнесмен Олег Дерипаска считает необходимым зафиксировать среди задач Банка России ускорение экономического роста и снижение уровня бедности в стране. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Де-факто именно Банк России сегодня ответственен за стагнацию последних 6 лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности", - считает Дерипаска.

Он полагает, что сейчас назрела необходимость внести поправки в документы, регламентирующие деятельность Банка России, и "зафиксировать в них среди задач не просто борьбу с инфляцией <…>, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности". По мнению Дерипаски, ЦБ стоит активнее брать на себя ответственность за рост экономики, а не достигать устойчивости курса рубля "только для самой устойчивости, без привязки к реальным вызовам экономики".

Подобная реформа необходима, чтобы политика ЦБ не противоречила задачам правительства России по экономическому треку, тем более что подобная практика успешно применяется финансовыми регуляторами Китая и США, отметил бизнесмен.

Олег Дерипаска принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, он заявлен как участник сегодняшней сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России".