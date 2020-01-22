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ВТБ займется продажей непрофильных активов Россельхозбанка

Активы выставят на маркетплейсе "КомиссиON"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк ВТБ займется проведением сделок купли-продажи непрофильных активов Россельхозбанка, которые будут выставлены на маркетплейсе "КомиссиON". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"ВТБ и Россельхозбанк подписали договор на оказание услуг по реализации непрофильных активов на маркетплейсе "КомиссиON" <…> В рамках договоренностей ВТБ будет осуществлять экспонирование непрофильных активов, консультирование потенциальных покупателей и от имени Россельхозбанка проводить сделки купли-продажи", - отмечается в сообщении.

ВТБ запустил маркетплейс "КомиссиON" в августе 2019 года. Сейчас на платформе представлены непрофильные активы банка ВТБ и ДОМ.РФ. На новой площадке размещается информация о непрофильном имуществе, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками по отдельным лотам.

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